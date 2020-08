Der Beginn der Sommerferien ist gewöhnliche eine ruhige Zeit für Ursula Präger und ihren Schreibwarenladen in Neustadt. Sie hat vorläufig nur vormittags geöffnet. In wenigen Wochen wird sich das grundlegend ändern: Dann beginnt schon wieder die heiße Zeit der Einkäufe fürs neue Schuljahr. Wohl zum letzten Mal für die 67-Jährige, denn Ende des Jahres will sie in den Ruhestand gehen.

„Sechs Wachsmalstifte, ein mitteldicker Borstenpinsel, ein mitteldicker Haarpinsel, ein qualitativ guter