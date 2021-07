Eine Mehrweg-Trinkflasche aus Edelstahl sollte aus Sicht der Alternativen Liste (ALi) jeder Waiblinger Erstklässler zur Einschulung erhalten. Die Fraktion hatte deshalb im Mai einen Antrag gestellt, der nun in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Verwaltung (BSV) diskutiert wurde. Die ALi-Fraktion will auf diese Weise den Einsatz von Einweg-Flaschen in Waiblingen weiter reduzieren und so Müll vermeiden.

Dagmar Metzger erinnerte daran, dass es nach ihrem