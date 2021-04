Da die Inzidenz im Rems-Murr-Kreis noch unter 200 liegt, wird es auch in den Schulen in Waiblingen von Montag, 19. April 2021, an Wechselunterricht geben. Jeder, der daran teilnehmen will, muss sich einem Schnelltest unterziehen - und das unabhängig von der Inzidenzzahl, wie das Land kürzlich entschieden hat.

In der Praxis bedeutet der Wechselunterricht für die Schulen in Waiblingen, dass alle Klassen geteilt werden, sobald sie mehr als 14 oder 15 Schüler haben. Das sagte Axel Rybak,