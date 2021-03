Flächendeckende Corona-Schnelltests an den städtischen Schulen in Waiblingen soll es von Montag, 22. März 2021, an geben. Das teilt die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die 20 000 bestellten Tests werden bereits am Freitag erwartet. Das sind 5000 mehr als ursprünglich geplant.

„Wir stehen mit dem Lieferanten in engem Kontakt. Sobald die Tests in Waiblingen angekommen sind, werden diese an die Schulen ausgeliefert, welche sich an der Testung beteiligen“, heißt es von Seiten