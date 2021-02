Für Heerscharen von Grundschülern war es der langersehnte Tag: endlich wieder Schule! Trotz steigender Corona-Infektionszahlen sind am Montag die Grundschulen in Waiblingen wie in ganz Baden-Württemberg in den Präsenz- und Wechselunterricht gestartet. Während bei den Kindern die Freude kaum getrübt war, begegneten Lehrer und Eltern dem Neustart durchaus mit gemischten Gefühlen.

Die Klassen eins und drei kamen heute nach langer Pause wieder in die Friedensschule. Ein Neustart mit