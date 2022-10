Schuppenbrand in Waiblingen: Gartenhaus steht in Flammen (18.10.)

In der Nacht auf Mittwoch (19.10.) um 23.32 Uhr wurde die Feuerwehr Waiblingen mit dem Stichwort "Schuppenbrand" in die Winnender Straße am Waiblinger Ortsausgang in Richtung Korb und Winnenden alarmiert.

Feuerwehr kann Ausbreitung des Feuers verhindern

"Bereits auf der Anfahrt war ein deutlicher Feuerschein und eine starke Rauchentwicklung dort im Außenbereich ersichtlich", so Jochen Wolf, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Waiblingen.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich ein größeres Gartenhaus im Vollbrand befand. Die Feuerwehr war mit den Abteilungen Waiblingen, Neustadt und Beinstein leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein. Dadurch konnte laut Feuerwehr eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Personen kamen nach jetzigem Informationsstand nicht zu Schaden.