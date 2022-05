Schwabenlandtower Fellbach: Eigentümerin Adler Group stürzt ab

Der unvollendete Tower in Fellbach scheint weiter unter keinem guten Stern zu stehen. Der Immobilienkonzern Adler Group, dem der Schwabenlandtower SLT 107 gehört, steckt in einer schweren Krise. Die Aktie ist zuletzt um rund 50 Prozent abgestürzt. Das Unternehmen sieht sich mit Betrugsvorwürfen und einem Milliarden-Minus konfrontiert. Zuletzt verweigerte ihm die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG das Testat für den Jahresabschluss, worauf der Verwaltungsrat inzwischen geschlossen seinen Rücktritt angeboten hat.

Den Stein ins Rollen brachte kein Geringerer als der „Wirecard-Jäger“ Fraser Perring, der der Adler Group bereits im Herbst 2021 vorwarf, Immobilien zu hoch zu bewerten und Anleger zu täuschen. Nur Stunden vor Ablauf der Frist legte nun die Adler Group ihren Jahresabschluss vor – mit einem Minus von 1,2 Milliarden Euro und einem „Disclaimer of opinion“ (Versagungsvermerk) der KPMG.

Kapitalanleger: Umgang mit der Krise ist „völlig inakzeptabel“

Hintergrund ist die Weigerung, Tausende von E-Mails und weitere Informationen herauszugeben, so dass die Abschlussprüfer nicht beurteilen konnten, inwiefern Geschäfte mit von nahestehenden Unternehmen und Personen – also unrechtmäßige Insidergeschäfte – stattgefunden haben könnten.

Ein Versagungsvermerk sei natürlich keine gute Nachricht, erklärt der Vorsitzende des Adler-Verwaltungsrats, Prof. Dr. A. Stefan Kirsten. Er spiegele ein hohes Maß an Misstrauen zwischen dem Unternehmen und den Wirtschaftsprüfern. Gleichzeitig beteuert er: „Wir stehen vor einem Neuanfang, denn Adler hat meines Erachtens genügend Substanz. Unser bestehendes Portfolio ist grundsolide.“ Das Unternehmen sei „angeschlagen, aber vital“.

"Vorfälle werden heruntergespielt"

Unterdessen ruft die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), die Aktien der Adler Group hält, Anleger auf, ihre Interessen zu bündeln und Schadenersatzansprüche in Erwägung zu ziehen. Den Umgang des Verwaltungsrats der Adler Group nennt die SdK „völlig inakzeptabel“. Anstatt dafür Sorge zu tragen, dass den Prüfern sämtliche Unterlagen ausgehändigt werden und fragwürdige Geschäftsvorfälle aus der Vergangenheit aufgeklärt würden, beschränke man sich stattdessen darauf, „die Vorfälle herunterzuspielen und auf den Wert der Bestandsimmobilien zu verweisen“. Nach vorläufiger Einschätzung der SdK-Rechtsanwälte dürfte allen Anlegern, die zwischen dem 1. Januar 2017 und dem 29. April 2022 mit Wertpapieren der Adler Group, der Adler Real Estate oder der Consus Real Estate Verluste erlitten hätten, Schadenersatzansprüche zustehen.

Kran-Aufstellung wegen Falken verschoben

Ob Steglitzer Kreisel in Berlin, Cologneo in Berlin, Holsten-Quartier in Hamburg-Altona oder Schwabenlandtower in Fellbach: Bundesweit fragt sich die Öffentlichkeit, wie es weitergeht mit unfertigen Projekten der Consus Real Estate beziehungsweise ihrer Muttergruppe Adler. Im März hatte die Bauherrschaft den Termin für die Montage des großen Baukrans erneut verschoben: diesmal auf „voraussichtlich Juni“, diesmal angeblich wegen des Vogelschutzes für die im Tower brütenden Falken. Zwei Jahre nach der Gewa-Pleite 2018 hatte die CG-Gruppe AG von Christoph Gröner den Tower gekauft. Diese wurde später eine Tochtergesellschaft der Consus Real Estate AG. 2020 fusionierte die Consus Real Estate AG mit Ado Properties S.A. und Adler Real Estate AG zur neuen Adler Group.

Platzt die Immobilien-Blase?

Der einstige Tower-Retter Christoph Gröner übrigens führt heute die Immobilienentwicklungsgesellschaft Gröner Group. Geschäftsführer wird dort jetzt der frühere Kanzleramtschef Ronald Pofalla. In den Beirat berufen wurde kürzlich der frühere Ministerpräsident und EU-Kommissar Günther Oettinger.

In der Immobilienbranche fürchten einige, die Krise der Adler Group könne ein Zeichen sein für ein baldiges Platzen der Blase im überhitzten Markt. Im Laufe des Dienstags (3. Mai) hat sich die Aktie der Adler Group freilich etwas erholt. Die Fachpresse vermutet spekulative Käufe hinter dieser jüngsten Entwicklung.