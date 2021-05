Die Telefone des SV Waiblingen stehen nicht mehr still, der E-Mail-Posteingang zeigt ständig den Eingang neuer Nachrichten an. Nachdem monatelang keine Schwimmkurse stattfinden konnten, haben Eltern viele Fragen und wollen für ihre Kinder möglichst schnell einen Platz in einem Kurs ergattern. Die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg erlaubt nämlich seit 14. Mai die Wiederaufnahme der Anfängerschwimmkurse. Das gilt unabhängig von Inzidenzwerten, und diese Kurse dürfen auch in