Seid dankbar für den Frieden: Martha Kretschi aus Waiblingen wird an Ostern 100

Am Ostersonntag, 9. April 2023, versammelt sich Familie Kretschi nicht nur, um gemeinsam Ostern zu verbringen, sondern um den 100. Geburtstag von Uroma Martha Kretschi zu feiern. Doch das Geburtstagskind selbst möchte gar nicht so viel von ihrem Geburtstag wissen: „Ach, ich hatte doch schon so viele.“ Dafür freut sie sich auf zwei ganz besondere Gäste: die Zwillinge, die mit vier Monaten der jüngste Zuwachs der Familie sind. Vier Generationen Kretschis treffen sich zum Kaffee und Kuchen in dem „Wirtschäftle zur Rose“ in Weinstadt-Großheppach.

Flucht aus Tschechien nach Bayern

Martha Kretschi wurde 1923 in Schobolin in Tschechien als eines von sechs Kindern geboren. Sie erzählt, dass sie damals nicht viel zu lachen hatten und in armen Verhältnissen lebten. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, entschied sie sich, ihre Familie zu verlassen und ging auf die Insel Rügen, um dort einen „Arbeitsdienst“ zu leisten. Sie erinnere sich nicht mehr genau, wie es auf der Insel war, doch das Jahr im Dienst sei besser gewesen als zu Hause im Krieg.

Dreijähriges Kind während des Zweiten Weltkriegs aufgenommen

Nachdem Martha Kretschi zurückkehrte, heiratete sie ihren Ehemann und flüchtete in Richtung Oberbayern. Auch er wurde zum Dienst einberufen, weshalb Martha Kretschi viel auf sich alleine gestellt war. Auf der Flucht nahm sie Brigitte auf. Sie fand die damals Dreijährige alleine auf, da auch ihr Vater als Soldat einberufen wurde und Brigittes Mutter nicht aufzufinden war. „Als mein Mann heimkam, nahm er sie auf, als wäre es selbstverständlich“, so Martha Kretschi. Nach Ende des Kriegs konnten sie Brigittes leiblichen Vater in Österreich auffinden und ein Treffen vereinbaren. Mit rund 20 Jahren übergab sie das Mädchen schweren Herzens an den für sie fremden Mann, mit „einer Puppe und einem Pelzmäntelchen“ als Abschiedsgeschenk. Seither habe sie keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt.

Im oberbayrischen Peutenhausen eingelebt, bekam das Paar drei eigene Kinder: zuerst Tochter Ingeborg, dann die Söhne Richard und Norbert. Eigentlich gab es noch einen Vierten im Bunde: der erstgeborene Franz. Er starb wenige Monate nach seiner Geburt während der Flucht. 1954 zog die Familie nach Waiblingen und seither lebt sie in derselben Straße in Waiblingen: „Hier fühlen wir uns wohl und haben viele gemeinsame Erinnerungen“, sagt Ingeborg Kretschi.

Tochter Ingeborg Kretschi ist rund um die Uhr für ihre Mutter da

Mit vier Kindern, sechs Enkeln und 15 Urenkeln hat Martha Kretschi eine große Familie. Dabei spielen ihre Kinder Ingeborg und Norbert Kretschi eine wichtige Rolle, da sie auch zusammen wohnen. Martha Kretschis Mann ist zudem mittlerweile verstorben. Besonders Tochter Ingeborg ist rund um die Uhr für ihre Mutter da und hilft ihr im Alltag. Die 75-Jährige betont, wie selbstständig ihre Mutter noch bis vor kurzem gewesen sei. Bis 2018 habe Martha Kretschi noch „alleine den Haushalt geschmissen“, was mit 95 Jahren keine Selbstverständlichkeit sei. Erst seitdem sie 2018 gestürzt ist und sich den Oberschenkelhals gebrochen hat, benötigt sie Unterstützung.

Weitere Familienmitglieder unterstützen beispielsweise durch die Besuche

„Ohne den Familienzusammenhalt wäre das so bestimmt nicht möglich“, erzählt Ingeborg Kretschi. Sie selbst übernehme den Großteil der Aufgaben, wie das Umziehen, Waschen und das gemeinsame Essen mit ihrer Mutter, aber auch das Hauswirtschaftliche. Die weiteren Familienmitglieder unterstützen beispielsweise durch die Besuche, die ihnen Abwechslung und Freude bereiten. Uroma Martha strahlt über das ganze Gesicht, wenn sie von ihrem dreijährigen Urenkel Lois erzählt, der sie kurz und knackig „Uri“ nennt.

Ingeborg Kretschi erzählt, dass sich die Familienmitglieder schon immer nahestanden. Die Kernfamilie habe auf engem Raum gelebt, aber glücklich. Damals habe Mama Kretschi sich stets um ein leckeres Menü gekümmert: „Sie konnte nicht nur hervorragend kochen und backen, sondern sie liebte es auch.“ Ingeborg Kretschi zufolge sei der Kartoffelsalat ihrer Mutter der beste: mit hart gekochten Eiern und fein geschnittenen Essiggurken verfeinert.

Mit 100 Jahren Lebenserfahrung ist Martha Kretschi eine Botschaft besonders wichtig: „Seid dankbar für den Frieden und wisst ein glückliches Leben zu schätzen. Es kommt auf die kleinen und schönen Dinge an.“