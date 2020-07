Selina aus Stuttgart mit Song von Waiblinger Produzent im "Welcome to Europe"-Finale

Ein von einem Waiblinger Musikproduzenten produzierter Song hat es ins Finale des „Welcome To Europe“-Festivals für Nachwuchskünstler geschafft. Das hat Hans Derer von der 7us media group GmbH mitgeteilt, der auch in der Jury des vom Winnender Vereins Artists For Europe e.V. zusammen mit dem Kultusministerium des Landes veranstalteten Wettbewerbs sitzt.

Rodolfo Tenore, der Derer zufolge in Hohenacker wohnt und gebürtiger Italiener ist, hat laut Internetseite des Wettbewerbs den englischsprachigen Titel „Yours“ zusammen mit der 19-jährigen Abiturientin Selina aus Stuttgart geschrieben. Neben Selina sind drei Bands aus Deutschland, Spanien und Tschechien im Finale. Aufgezeichnet wurden ihre Auftritte bereits im Juni im Klosterhof Villingen-Schwenningen. Das Finale ist ab Samstag, 4. Juli, 21.30 Uhr bei Regio-TV (Wiederholung 23.30 Uhr und am Sonntag) und Youtube zu sehen. Die Zuschauer können abstimmen.