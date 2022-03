„Der persönliche Kontakt zu den Kunden fehlt noch immer“, sagt Carmen Dexl von der Hegnacher Franz Dexl Raumausstattung. Am Sonntag feiert sie ihren 75. Geburtstag. Vor Corona sei man mit den Kunden auch mal länger zusammengesessen, habe ein Glas Sekt oder einen Kaffee getrunken. „Das ist sehr schade, dass das immer noch nicht so einfach geht!“, sagt die Seniorchefin. Im Geschäft in Hegnach sei es nach wie vor sehr ruhig. Viel zu wenige Kunden kämen einfach mal auf ein Schwätzchen vorbei