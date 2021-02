Shada Ali (23) aus Waiblingen hat es in der RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) in den sogenannten "Auslands-Recall" geschafft. Insgesamt 27 Kandidaten sind noch dabei. Sie treten auf der Insel Mykonos in Griechenland vor die Jury um Dieter Bohlen. Wir haben uns seinen Auftritt angesehen.

Die Stimmung unter den verbliebenen Kandidaten ist zunächst gut. Doch die anfängliche Freude schwindet schnell nach der Ankunft auf der Insel. Die Zimmeraufteilung bereitet vielen