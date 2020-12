Silvester-Lotterie: Tipper aus Waiblingen gewinnt 100.000 Euro

Ein Tipper aus Waiblingen hat bei der Silvester-Lotterie 100.000 Euro gewonnen. Das gab die staatliche Toto-Lotto GmbH Baden Württemberg am Donnerstag (31.12.) in einer Pressemitteilung bekannt. Der Tipper sei noch unbekannt. 10 Euro habe er eingesetzt. Schlüssel zum 100.000 Euro-Gewinn in Waiblingen sei die Losnummer 0853121 gewesen.

Der Gewinner habe anonym in einer Annahmestelle im Stadtgebiet gespielt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Um an sein Geld zu kommen, müsse der Tipper nun die Spielquittung vorlegen.

Noch mehr Glück hatten insgesamt sieben Spieler aus dem Raum Heidelberg, Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Tuttlingen und Weinheim. Auf ihre Losnummern entfielen je eine Million Euro.