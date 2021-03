Was ist nur aus der Sendung Deutschland sucht den Superstar geworden? Als der „spektakulärste Recall-Auftritt aller Zeiten“ titelt RTL in seinem Video-Channel den Auftritt der Gruppe um den Waiblinger Shada Ali (24), der am Wochenende im Fernsehen und bei TV Now ausgestrahlt wurde. Wenn auch der Titel mit einem Fragezeichen versehen ist, ist doch klar, in welche Richtung das Ganze abzielt. Der Auftritt steht im Mittelpunkt, die Stimme ist zweitrangig. Spielt er also nur eine Show? Shada Ali