Bis zur Corona-Pandemie hatte der Tourismus in der Region Stuttgart glänzende Aussichten. Deutliches Zeichen dafür: das neue Holiday Inn Express bei der Volksbank. Im Fellbacher Tower hätte längst ein großes Hotel eröffnet, wären die ersten Bauherren nicht pleitegegangen. Als Ersatz für das Hotel Koch befindet sich ein „Loginn by Achat“ in Planung. Doch mit einem Schlag versetzte das Virus die Branche in eine tiefe Krise – auch in Waiblingen.

Seit Ende März durfte das Hotel Lamm in