Fahrräder reihen sich am Mittwoch vor der Turnhalle 1 der Staufer-Schule. Um 14 Uhr herrscht noch Stille vor dem Gebäude, die Tür ist geschlossen. Drinnen sitzen die Schüler und Schülerinnen seit neun Uhr an ihren Tischen. Jeder hat einen Duden vor sich liegen, etliche Zettel und ein Lunchpaket. 55 Schüler schreiben hier ihre erste Abiturprüfung, und zwar in Deutsch.

Gegen 14.15 Uhr kommt der erste Schüler heraus, der 18-jährige Oliver, nachdem er seine Prüfung abgegeben und seine