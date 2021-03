Die Salier-Realschule hat sich eine neue Unterrichtsform überlegt, damit von heute an wieder der Präsenzunterricht für Fünft- und Sechstklässler angeboten werden kann. Wie vom Land angeordnet, gibt es keinen Wechselunterricht. Unterrichtet werden sämtliche Fächer vor Ort in einem besonderen System. Nur Religionsunterricht findet aufgrund der gemischten Gruppen in katholischer oder evangelischer Religion weiterhin vor dem Bildschirm statt. Schulleiter Mario Comite sieht dem Tag entspannt