Definitiv werden Corona-Schnelltests von 11. Oktober an nicht mehr kostenlos sein. Dies legt eine neue Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums fest, die damit einen Bund-Länder-Beschluss umsetzt. Was passiert mit den vielen Testmöglichkeiten in Waiblingen? Und wie viel werden Antigen-Schnelltests künftig kosten? Die Lokalredaktion hat sich hierzu umgehört.

„Uns ist es wichtig, dass das Angebot weiterhin niederschwellig bleibt“, sagt Apotheker Patrick Pfeifer von der