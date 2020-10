An vielen der 14 Waiblinger Schulen können die Lehrer aktuell nicht alle Kinder digital unterrichten, da dafür schlichtweg die nötige Infrastruktur fehlt. Vor allem mangelt es an der Verkabelung in den Klassenzimmern. Die Stadt Waiblingen hat dafür eine schnelle Lösung – und die heißt mobiler Medienwagen.

Wie schnell kommen die Medienwagen?

Dieser enthält Beamer, PC, Lautsprecher und Dokumentenkamera. Spätestens 2022, verspricht die Erste Bürgermeisterin Christiane Dürr,