Sperrung aufgehoben: Ab wann die Hallenbad-Kreuzung in Waiblingen frei ist

Die Hallenbad-Kreuzung in Waiblingen wird am Freitagmorgen, 24. Februar, wieder auf allen Spuren befahrbar sein. „Um acht Uhr wird die Signalanlage in Betrieb genommen“, sagt Michael Knefel von der Abteilung Straßen und Brücken der Stadt Waiblingen.

Damit sind die Bauarbeiten auf der Kreuzung beendet - „anderthalb Tage früher als geplant“, sagt er. Eigentlich sollte die Baustelle bis Samstag, 25. Februar, andauern. Weil alles reibungslos verlaufen sei, kann die Sperrung nun aufgehoben werden, so Michael Knefel. „Das Wetter hat auch mitgespielt.“

Auf der Fahrbahn wurde die neue Markierung aufgetragen

Am Donnerstag wurde noch die neue Markierung auf der sanierten Fahrbahn aufgetragen. „Die trocknet bis zum nächsten Tag“, sagt Michael Knefel. Grund für die Sperrung der Hallenbad-Kreuzung war hauptsächlich die Umrüstung der Signalanlage. Die Ampeln wurden im Rahmen der „Regionalen Mobilitätsplattform“ zu digital vernetzten Anlagen umgerüstet. Diese sollen künftig den Verkehr besser regeln, wenn es sich auf der Bundesstraße staut. Im Zuge der Sperrung wurde außerdem die Fahrbahn erneuert.