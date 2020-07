Das Spiel- und Spaßmobil der Kinder- und Jugendförderung ist nach der Corona-Pause wieder am Start. Seit zwei Wochen fährt das Mobil wieder bestimmte Standorte in Waiblingen und den Teilorten an, um Kinder mit Bastel- und Unterhaltungstipps zu versorgen. Das Team besteht aus Sozialpädagoge Alexander Vetter sowie Marvin Otto und Francesca Böck, die sich im Rahmen ihres Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) einbringen.

Anderthalb Meter lange Schlange

Corona ist natürlich auch