Eltern und Kinder warten sehnsüchtig darauf, dass Kindertagesstätten und Kindergärten wieder öffnen. Bisher werden nur wenige Kinder in der Notbetreuung betreut. Aber auch wenn weitere Kinder wieder in ihre Einrichtung gehen können, wird dort vieles anders sein als bei ihrem letzten Besuch. Vor allem die Hygieneregeln sind viel strenger als zuvor. Was können Eltern tun, um ihre Kinder auf die veränderte Situation vorzubereiten?

Tipps einer Pädagogin

Gründliches Hände