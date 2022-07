Spielplätze mit Wasser in Waiblingen: Wo sind sie und woher kommt das Wasser?

Viele Kinder lieben es, mit nassem Sand zu bauen, Kanäle zu graben und Dämme anzulegen. Vor allem bei Hitze sind Spielplätze mit Wasser-Spielelementen wie Pumpen beliebt. In Waiblingen gibt es neun. Werden künftige Spielplätze stets mit Wasserspiel geplant? Und woher kommt eigentlich das Wasser für den Spielplatz? Könnte es bei Dürre abgestellt werden? Ein Überblick.

Wie viele Spielplätze haben Wasserelemente (etwa eine Pumpe)?

Neun Spielplätze in Waiblingen haben Spielelemente mit Wasser:

Waiblingen: Brühlwiese, Erleninsel, Schwalbenweg, Junge Weinberge, Rötepark

Beinstein: Unten im Tal, Wässerwiesen

Bittenfeld: Vogelsang-/Schillerstraße

Hegnach: Buchhalde/Grabenäcker

Woher kommt das Wasser? Könnte es bei Trockenheit abgestellt werden?

Das Wasser auf den Spielplätzen ist immer Trinkwasser, kommt also aus der Leitung. „Sollte Trinkwasser rationiert werden müssen, werden sicherlich auch die Pumpen auf Spielplätzen oder städtische Brunnen stillgelegt“, so die Verwaltung.

Bekommen neue Spielplätze stets Wasserspiele? Könnten bestehende Plätze damit nachgerüstet werden?

Nein, so die Stadt, „denn bei Wasserspielgeräten gibt es nur einen Kreislauf - aus der Wasserleitung über die Pumpe in den Sand und von dort in das Erdreich. Das Wasser sammelt sich nicht in einem Schacht und wird daher nur einmal verwendet.“

Auf welchen Spielplätzen aktuell oder bald modernisiert wird, lesen Sie hier.