Vergammelte Fenster, verrostete Leitungen, verschimmelte Badezimmer: Dieses Bild bot sich unserer Redaktion in den städtischen Wohnungen in der Falkenstraße in Neustadt noch im Frühjahr 2018. Die Stadt Waiblingen beschloss deshalb, die 18 städtischen Wohnungen aus dem Jahr 1959 zu modernisieren – und zusätzliche Wohnfläche zu schaffen. Die Generalsanierung des gesamten Gebäudes erfolgt nach Angaben der Stadtverwaltung zu Teilen im bewohnten Zustand. Geplant ist, die ersten sieben Wohnungen