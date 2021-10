Im Netz der Telekom ist es am Mittwoch (13. Oktober) im Raum Waiblingen zu einer längeren Störung beziehungsweise Netzausfällen gekommen. Nutzer in den sozialen Medien diskutierten die Probleme und meldeten wiederholte Netzausfälle in der Kernstadt und in Beinstein. Ein Telekom-Sprecher bestätigte die Störung auf Anfrage unserer Redaktion. Ursache sei ein defektes Bauteil in einer Vermittlungsstelle gewesen, das von Hand durch einen Techniker ausgetauscht werden musste. Dies sei in etwa