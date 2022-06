Staatswald Hochdorf bei Bittenfeld: Aufforstung nach Rodung verzögert sich

Nach der Rodung großer Flächen im Staatswald von Hochdorf bei Bittenfeld sollten diese eigentlich noch im Frühjahr 2022 komplett mit neuen Bäumen bepflanzt werden. Das betonte im März Samuel Ziegler, der bei Forst BW für den Forstbezirk Unterland zuständig ist – dem größten Forstbetrieb im Bundesland Baden-Württemberg. Ein beauftragter Forstunternehmer sollte in dem erlaubten Zeitfenster, bevor die Laubbäume austreiben, die Hauptarbeit erledigen. Nun erfuhr unsere Redaktion, dass bislang nur auf etwa 30 Prozent der gerodeten Fläche mit der Aufforstung begonnen wurde.

Landeswaldgesetz gibt drei Jahre Zeit, eine Fläche wieder aufzuforsten

Samuel Ziegler gibt das auf Nachfrage sofort zu. „Unseren ursprünglichen Zeitplan, die komplette Fläche im Frühjahr 2022 wieder neu zu bepflanzen, konnten wir leider nicht umsetzen.“ Rein rechtlich betrachtet habe man laut Paragraf 17 des Landeswaldgesetzes drei Jahre Zeit, die Fläche wieder aufzuforsten. „Davon sind wir noch weit entfernt und wir hoffen natürlich weiterhin, die Wiederbepflanzung in diesem Jahr vollziehen zu können.“

Forstbezirk Unterland: 80 Fußballfelder Wald neu gepflanzt seit Herbst 2021

Hauptgrund für die noch nicht vollendete Wiederbepflanzung ist laut Ziegler die fehlende Arbeitskapazität von eigenen Forstwirten und bei den Forstunternehmern, nachdem seit Herbst 2021 rund 40 Hektar im Forstbezirk Unterland wieder neu bewaldet werden mussten. „Dies entspricht etwa 80 Fußballfeldern.“ Ein weiterer Grund für die ins Stocken geratene Wiederbepflanzung sei die schlechte Verfügbarkeit an geeigneten Pflanzen. „Von der Baumschule konnten nicht mehr rechtzeitig genügend geeignete Pflanzen beschafft werden.“

Nur zertifiziertes Pflanzgut darf im Staatswald verwendet werden

Im Staatswald dürfen nach Zieglers Angaben nicht irgendwelche Pflanzen gesetzt werden, sondern es darf nur zertifiziertes Pflanzgut aus geeigneten Herkünften verwendet werden. Für das zertifizierte und im Klimawandel geeignete Pflanzgut bestehe derzeit bundesweit eine sehr große Nachfrage, wegen der hohen Waldschäden im ganzen Bundesgebiet. „Voraussichtlich stehen die restlichen Pflanzen im Herbst zur Verfügung.“

Die gerodete Fläche wird allerdings nicht mit Pflanzen „zugepflastert“, sondern Forst BW setzt nach eigenen Angaben auf eine truppweise Pflanzung. Das heißt: Dort, wo sich der Wald nicht von alleine verjüngt, wird ungefähr alle zwölf Meter ein Trupp von acht bis zwölf Pflanzen gesetzt. „Bei der Pflanzaktion mit den Kindergartenkindern aus Hochdorf sind wir bereits so vorgegangen.“ Zwei Erzieherinnen und ein Erzieher hatten im März 2022 mit den Kindergarten-Kindern auf der gerodeten Fläche 21 junge Eichen gepflanzt – und an einem Waldweg zudem neun Birnbäume.

Gerade am Randbereich der bepflanzten Flächen wachsen schon junge Bäumchen, die aus Samen von Bäumen in den Nachbarbeständen entstanden sind. „Wenn diese die gewünschte Qualität aufzeigen, müssen wir in diesem Bereich keine weiteren Bäume pflanzen“, erläutert Samuel Ziegler. Grundsätzlich gelte gerade bei der Wiederbewaldung: Qualität vor Quantität.

Samuel Ziegler von Forst BW: „Bisher haben wir keinen Zeitdruck“

Von welchem genauen Zeitpunkt im Herbst 2022 an die Aufforstung erfolgen soll und wann diese komplett abgeschlossen sein wird, kann der Mann von Forst BW nicht sagen. „Ein genauer Zeitpunkt kann nicht genannt werden, da noch nicht feststeht, wann genau die Pflanzen geliefert werden können und wann der Forstunternehmer Zeit für die Pflanzung hat.“ Die Witterung und die Bodenfeuchte spielten natürlich auch eine Rolle. „Nach unserem Plan soll die Pflanzung im Herbst 2022 abgeschlossen werden.“ Aber wie bereits geschehen, könne es zu unvorhergesehenen Zeitplanänderungen kommen. „Bisher haben wir keinen Zeitdruck.“

Eduard Firus aus Bittenfeld, der im Februar unsere Redaktion auf die Rodung im Staatswald Hochdorf aufmerksam gemacht hat, fragt sich indes auch, wann eigentlich die versprochenen Infotafeln für Waldbesucher kommen. Die Idee dazu stammt von Eduard Firus selbst. Samuel Ziegler teilt nun auf Nachfrage mit, dass die Anbringung im Laufe des Jahres erfolgt, sobald es in den Betriebsablauf passt. Ziel der Infotafel „Waldknigge“ sei die Information der Waldbesuchenden über das richtige Verhalten im Wald - „da es nach unserer Beobachtung zunehmend zu Konflikten und Ordnungswidrigkeiten im Wald kommt“.