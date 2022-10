Stadt Waiblingen für CO2-Schattenpreis und gegen neue Gas-Blockheizkraftwerke

Auf die Beschaffung von mit Gas betriebenen Blockheizkraftwerken (BHKW) will die Stadt Waiblingen künftig verzichten. Das hat der Ausschuss für Planung, Technik und Bauen auf Antrag der SPD-Fraktion jüngst einstimmig beschlossen. Auch wird bei klimarelevanten Investitionen künftig ein fiktiver Preis pro Tonne CO2 festgesetzt werden – und zwar in Höhe von 201 Euro. CO2-Schattenpreis nennt sich das Ganze, er soll dafür sorgen, dass bei Entscheidungen noch mehr ans Energiesparen gedacht wird.

Umweltbundesamt: Schattenpreis von 201 Euro pro Tonne CO2

Nun ist es so, dass die Stadtwerke Waiblingen bereits einige größere Blockheizkraftwerke mit Gas betreiben. Diese können aus Sicht der Stadtverwaltung nicht einfach ersetzt werden, auch lässt sich das Gas nicht sofort durch einen anderen Brennstoff austauschen. Bei der Neuanschaffung eines BHKW soll aber sehr wohl überlegt werden, vom Erdgas wegzukommen. Falls eine Ausnahme notwendig sein sollte, muss das zuständige Gremium der Stadt rechtzeitig informiert werden. Bei der Höhe des CO2-Schattenpreises orientiert sich die Stadt an einer Empfehlung des Umweltbundesamts.

Die SPD hatte ihren Antrag damit begründet, dass Waiblingen es sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu sein. Bereits jetzt, so die Fraktion, müsse oberstes Ziel sein, beim Neubau oder der Sanierung von Gebäuden sowie der Beschaffung von Pkw oder Computern auf eine hohe Energieeffizienz zu setzen, um so die Auswirkungen auf das Klima möglichst gering zu halten. „Erst mal ist es wichtig, dass wir es machen“, sagte SPD-Stadtrat Urs Abelein in der Sitzung. Ihm war es noch ein Anliegen zu betonen, dass der Schattenpreis von 201 Euro pro Tonne CO2 nur für Deutschland gilt, nicht für den Rest der Welt. Länder wie die Niederlande sind ja aufgrund ihrer Lage von den negativen Folgen des Klimawandels noch stärker betroffen. „Die müssen alle ihre Dämme erhöhen.“

Stadtrat Tobias Märtterer (Grünt/Tierschutzpartei) begrüßte den Vorstoß der SPD. Ihn störte lediglich, dass die Waiblinger Stadtverwaltung nicht bei allen Investitionen den fiktiven CO2-Schattenpreis berechnen will.