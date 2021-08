Rein darf nur, wer geimpft, genesen oder aktuell getestet worden ist. Dennoch war die Stadtbücherei Waiblingen in der ersten Woche mit der 3G-Regel „gut besucht“, fasst die Leiterin Ute Bräuninger-Thaler zusammen. Viele Familien hätten die städtische Einrichtung besucht. Es scheint fast so, als würde ein Stück weit Normalität wieder herrschen. Es ist nicht nur so, dass die Stadtbücherei wieder als Aufenthaltsort genutzt werden kann, wo man etwa mal die Zeitung liest, Ute Bräuninger-Thaler