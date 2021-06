Mitten in der Corona-Pandemie hat sich Marvin Denk aus Waiblingen selbstständig gemacht. Und das auch noch mit einer mobilen Bühne für Veranstaltungen. Was im ersten Moment ein wenig verrückt klingt, passt in die Zeit. Denn die Stadtbühne ist nicht für Großveranstaltungen konzipiert, sondern für kleinere, regionale Feste und Konzerte, die draußen stattfinden. Subkultur auf Rädern sozusagen.

Solche kleineren Veranstaltungen unter freiem Himmel sollen in den kommenden Wochen dank