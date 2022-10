Stadtentwicklung in Waiblingen-Hegnach: Bis 2033 endlich neue Sporthalle?

Endlich die versprochene neue Sporthalle, bessere Parkmöglichkeiten im Ortskern, Erhalt des Hallenbads: Das waren nur drei von vielen Themen, die den Hegnachern mit Blick auf den neuen Waiblinger Stadtentwicklungsplan für ihre Ortschaft wichtig waren. Inklusive Vertretern der Verwaltung waren am Dienstagabend zwar nur rund 25 Leute in der Hartwaldhalle von Hegnach, aber die diskutierten unter der Moderation von Samuel Roy und Milan Wittrock vom Büro Weeber und Partner munter darüber, was verbessert werden sollte.

Eine neue Sporthalle wurde den Hegnachern schon vor mehr als zwei Jahrzehnten versprochen. Ob diese mit Blick auf die Stadtentwicklung bis 2033 endlich gebaut wird, konnte den Bürgern niemand sagen, aber zumindest wurde der Wunsch festgehalten und fließt in den Stadtentwicklungsplan ein, der spätestens im Herbst/Winter 2023 verabschiedet werden soll.

Sorge ums Hallenbad von Hegnach

Wegen der geplanten Schließung des Hallenbads von Hegnach von den Herbstferien bis nach Ostern 2023 hatten einige Bürger die Sorge, dass das Hallenbad komplett aufgegeben wird. Thomas Vuk, Fachbereichsleiter Kultur und Sport bei der Stadt, konnte hier aber die Gemüter beruhigen. „Das ist eine temporäre Geschichte.“ Die Entscheidung wurde vom Aufsichtsrat der Stadtwerke Waiblingen unter Vorsitz von OB Sebastian Wolf gefällt, um Energie zu sparen. Thomas Vuk betonte, dass alle, die in Hegnach geschwommen seien, in anderen Bädern untergebracht worden seien. Auch mit der Burgschule Hegnach sei alles geregelt, deren Schwimmunterricht könne im Hallenbad in Neustadt stattfinden – im Gegensatz zur Schillerschule Bittenfeld, die aus organisatorischen Gründen wegen ihres Stundenplans für diese Zeit nun auf den Schwimmunterricht verzichten muss.

Kritik am neuen Friedhof von Hegnach

Kritisiert wurde von den Hegnachern auch die Lage der Urnenwand am neuen Friedhof in der Hohenackerstraße. „Ins hinterletzte Loch“ hätte man die gemacht, schimpfte ein Mann – und erhielt Unterstützung von einer Unternehmerin. „Das ist echt beschämend.“ Einen Nachteil sah der Bürger auch darin, dass der neue Friedhof nicht wie der alte innerhalb des Orts liegt, sondern am Rand in der Nähe der Rems.

Unzufrieden zeigten sich einige Bürger zudem mit der Nutzung des Schafhofkellers. Der kann für Trauungen oder Veranstaltungen gebucht werden, allerdings gibt es bei Abendveranstaltungen ein Problem: Ab 22 Uhr muss die Nachtruhe beachtet werden, da in den städtischen Wohnungen darüber Mieter leben. Hier gab es deshalb schon Konflikte wegen des Geräuschpegels.

Für die Ortsmitte von Hegnach wurden ein öffentliches behindertengerechtes WC sowie mehr Parkplätze für Anwohner gefordert. Letzteres sah ein Bürger als Aufgabe für die Stadt an – wofür er prompt Widerspruch eines Hegnachers erhielt, der nach eigenen Angaben bereits seit 50 Jahren in der Ortschaft lebt. Dieser forderte, dass die Stadt für solche neuen Anwohnerparkplätze auch Geld verlangen sollte. „Ich habe meine Garage auch bauen müssen.“ Im Moment ist es so, dass es nur in der Waiblinger Innenstadt Zonen gibt, in denen kostenpflichtige Anwohnerparkausweise nötig sind.

Feldwege um Hegnach sauber halten

Ob das Auto auch im Jahr 2033 noch die gleiche Rolle wie jetzt spielt, lässt sich natürlich noch nicht beantworten. Die Moderatoren in der Hartwaldhalle bemühten sich, den Blick der Teilnehmer auch immer wieder auf die langfristigen Ziele zu lenken – doch in der Diskussion kamen eben dann doch wieder aktuelle Probleme hoch. Mit Blick auf den Zustand der Feldwege wurde etwa gebeten, diese so sauber zu halten, dass dort auch Radfahrer gut unterwegs sein können – „auch noch in zehn Jahren“, wie ein Bürger anmerkte.

Auch der ein oder andere Hegnacher Ortschaftsrat diskutierte mit. Volker Escher etwa regte an, beim Thema Photovoltaik-Anlagen auf Parkplätzen verschiedene Bestandsparkplätze einzubeziehen. Ein Student schlug vor, Solar-Module in Hegnach auch auf Lärmschutzwänden zu installieren – was andernorts längst Realität ist.

Rückstau in der Neckarstraße

Ideen konnten übrigens auch online eingereicht werden. Gefordert wurde hier etwa, dass der Direktbus X 43 den ganzen Tag alle 30 Minuten fährt – und nicht nur zur Hauptverkehrszeit. Auch Maßnahmen gegen den Rückstau in der Neckarstraße wurden gefordert – wie etwa eine Ampel, welche Autos in solch einer Situation auf dem Weg von Remseck nach Hegnach nicht mehr einfahren lässt. Und für neue Ideen ist es noch nicht zu spät: Wer den Abend in der Hartwaldhalle verpasst hat, kann sich weiter über die Internetseite der Stadt einbringen.