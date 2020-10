Stadtmarketing Waiblingen ruft auf: "Kauf lokal!"

Um den Handel vor Ort zu unterstützen, hat die städtische Wirtschaft, Tourismus und Marketing GmbH (WTM) Aufkleber mit dem Slogan „Kauf lokal! Weil es hier bei uns in Waiblingen alles gibt“ erstellen lassen.

Den Aufkleber, den es in zwei Größen gibt, können die Geschäftsleute an der Ladentür oder im Schaufenster anbringen. Eine Mitarbeiterin werde die Aufkleber in der Innenstadt verteilen, so WTM-Geschäftsführer Marc Funk. Auch in der Touristinformation in der Scheuerngasse 4 könne man die „Kauf lokal!“-Schildchen abholen. Zudem schicke die WTM die Aufkleber auch zu.

Bestellungen können die Ladenbetreiber unter dagmar.frischling@waiblingen.de aufgeben.