Gleich vier Baustellen haben die Stadtwerke Waiblingen derzeit – und bei dreien wird der ursprüngliche Zeitplan zumindest leicht überschritten. Drei Baustellen befinden sich in der Kernstadt (Fronackerstraße, Fliederweg und Blumenstraße), eine in Hohenacker. „Die Kosten der Maßnahmen geben wir nicht an, da wir diese Information als Betriebs-/Geschäftsgeheimnis werten“, betont Bernhard Zipp, Bereichsleiter Technik bei den Stadtwerken.

Verzögerung in Hohenacker liegt bei ein bis zwei