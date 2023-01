Stadtwerke Waiblingen: Fernwärme-Netz-Störung betrifft Heizung und Warmwasser

„Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung“: Die Stadtwerke Waiblingen haben im Fernwärme-Netz Kläranlage derzeit eine Störung. Dabei kann es nach Angaben des städtischen Unternehmens zu niedrigeren Temperaturen in der Wärmeversorgung führen. Michael Sigel von der Unternehmenskommunikation der Stadtwerke teilte auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass die Anlage aktuell nicht die maximale Leistung erbringt. Folge davon sei, dass die Kunden dies an ihrer Heizung merken können – und auch, wenn sie am Wasserhahn das warme Wasser aufdrehen.

Fernwärme: Heißes Wasser von Heizkraftwerken

Die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden dies spüren, steigt nach Sigels Angaben vor allem mit der Entfernung. Je weiter sich ein Gebäude am Ende des Netzes befindet, desto wahrscheinlicher sei es, dass die Leistung nachlässt. Bei der Fernwärme wird die Wärme in Form von heißem Wasser von Heizkraftwerken in die Gebäude geliefert. Der Verbrauch wird mit einem Wärmemengenzähler im Gebäude ermittelt.

Die Störung im Fernwärme-Netz Kläranlage besteht laut Michael Sigel seit Montagvormittag, 30. Januar 2023. Insgesamt verfügen die Stadtwerke Waiblingen über verschiedene Fernwärme-Netze, darunter die Fernwärme-Netze Rötepark, Stauferschule und Korber Höhe. Von der Störung betroffen ist aber nur eines, nämlich das Fernwärmenetz Kläranlage. Seit Dienstag, 31. Januar 2023, sind dort nun externe Techniker im Einsatz. Bis wann sie das Problem erledigt haben werden, kann Michael Sigel nicht sagen.