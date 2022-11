Stadtwerke Waiblingen: Hallenbad-Sanierung verzögert sich - so geht es weiter

Die Modernisierung des Hallenbads Waiblingen verzögert sich weiter. Wann die geplante Sanierung von Umkleiden, Duschen, Toiletten und dem Eingangsbereich starten soll, bleibt unklar. Alles hängt davon ab, ob die Stadtwerke Waiblingen und die Stadt mit ihrem erneuten Zuschussantrag für das Millionen-Projekt wenigstens im dritten Anlauf Erfolg haben. Bis dahin werden in dem 1974 eröffneten Hallenbad nur die nötigsten Reparaturen vorgenommen. Selbst das, weiß Hallenbad-Teamleiter Viktor Bocken, ist nicht immer leicht, da manche Ersatzteile gar nicht mehr erhältlich sind.

Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten: Antrag zweimal gescheitert

Eigentlich sollte die Sanierung der Umkleiden, Duschen, Toiletten und des Eingangsbereichs schon 2020 starten – doch wegen des Beginns der Corona-Pandemie wurde alles verschoben. Ein erster, im Jahr 2020 gestellter Antrag im Rahmen des Investitionspakts zur Förderung von Sportstätten (IVS) ans Regierungspräsidium scheiterte zudem. Die Stadtwerke Waiblingen und die Stadt gaben allerdings nicht auf, bewarben sich erneut um einen Zuschuss – und gingen 2022 wieder leer aus.

Vorgesehen ist bei der Modernisierung, dass der Treppenbereich draußen vor dem Eingang umgestaltet wird und innen drinnen alle Teile des Bads barrierefrei zugänglich werden. Auch sind bei dem Umbau barrierefreie Umkleiden und Sanitärräume vorgesehen. Dazu kommen rutschhemmende Bodenbeläge und LED-Technik für die Beleuchtung. Neben einem Frauen- und Herrenumkleidebereich soll es nach dem Umbau auch einen Umkleidebereich geben, in dem sich alle ohne Geschlechtertrennung umziehen können.

Auch die Gaststätte des Hallenbads soll umgebaut werden

Modernisiert werden soll auch die Hallenbad-Gaststätte, in der sich seit rund sieben Jahren die Pizzeria der Familie Avesio befindet. Letzteres würde aber nicht staatlich gefördert werden. Laut Viktor Bocken soll beim erneuten Antrag auf Förderung das Umbaukonzept nicht verändert werden. „Das ist alles, wie es war, sinnhaft.“

Bei manchem im Hallenbad Waiblingen können die Stadtwerke freilich nicht warten. So sollen jetzt 2023 alle Türen im Bereich von Duschen und Toiletten so gerichtet werden, dass sie künftig besser vor dem Eindringen von Feuchtigkeit geschützt sind – und damit vor einer drohenden Fäulnis. Auch im Eingangsbereich soll sich etwas ändern: So ist geplant, die Kasse 2023 von ihrem jetzigen Standort neben den Drehkreuzen dorthin zu verlegen, wo sich derzeit noch Sitzgelegenheiten für wartende Badegäste befinden.

Kasse soll bereits im Sommer 2023 verlegt werden

Die Maßnahme hat laut Hallenbad-Teamleiter Viktor Bocken mehrere Vorteile: Zum einen kann am neuen Standort eine größere Kasse gebaut werden, was für die dort arbeitenden Mitarbeiter wesentlich angenehmer wäre, zumal derzeit auch der Zutritt zur Kasse unpraktisch ist. Die Kasse würde künftig gleich beim Betreten des Hallenbads von den Gästen gesehen werden, auch könnte dort noch ein Bereich geschaffen werden, in dem Väter und Mütter Kinderwagen abstellen dürfen. Bei den Drehkreuzen vor den Umkleidekabinen würde es durch den Wegfall der Kasse ebenfalls mehr Platz geben. Die alte Kasse soll übrigens nicht komplett entsorgt werden. „Vieles können wir davon verwenden, die Front und das Holzkonstrukt“, sagt Viktor Bocken. Kosten soll das Ganze laut einer Berechnung etwa 7000 Euro, allerdings mit der jetzigen Preisentwicklung könnten es dann bis zum Zeitpunkt der Ausführung vielleicht doch rund 10.000 Euro werden. Dauern soll das Ganze rund sechs Wochen. Angedacht ist, die Kasse während der Schließzeiten im Sommer 2023 umzubauen.

Die Stadtwerke haben gerade eine noch größere Baustelle: Das Energiesparen

Zudem ist es natürlich so, dass das Hallenbad Waiblingen nicht marode ist. Sprich: Die Verzögerung der Sanierung gefährdet nicht den laufenden Betrieb. Dazu kommt, dass die Stadtwerke in den vergangenen Monaten auch eine andere, dringendere Baustelle hatten, nämlich das Thema Energiesparen. So werden nun ab den Herbstferien das Lehrschwimmbecken in Bittenfeld und das Hallenbad in Hegnach bis nach Ostern geschlossen, was dazu führt, dass der Schul- und Vereinssport auf die anderen Bäder in der Stadt verteilt werden muss. Das war keine leichte Aufgabe und hat auch nicht immer geklappt: Im Fall der Schillerschule Bittenfeld ging es aus organisatorischen Gründen wegen des Stundenplans nicht.

Wegen der Verlagerung des Schul- und Vereinssports ist nun auch der öffentliche Betrieb des Hallenbads Waiblingen ein Stück weit eingeschränkt worden, wie die Stadtwerke jüngst mitteilten. Seit Montag, 7. November 2022, ist das Bad bis auf weiteres immer montags für die Öffentlichkeit geschlossen.

Sportbecken hat derzeit 26 Grad, das Lehrschwimmbecken 29,5 Grad

Auch im Hallenbad Waiblingen wurden aus Energiespargründen die Temperaturen gesenkt. Sie liegen nun im Sportbecken bei 26 Grad Celsius, im Lehrschwimmbecken bei 29,5 Grad. „Es ist eine Umstellung, ganz klar“, sagt Viktor Bocken. Groß ist der Unterschied aber gar nicht, wenn er etwa die Temperaturen von 2016 mit heute vergleicht: Damals hatte das Wasser im Sportbecken 27 Grad und im Lehrschwimmbecken 30 Grad. Danach waren die Temperaturen aber etwas höher. Eine Folge des Energiesparens ist auch, dass das Außenbecken des Hallenbads geschlossen wurde.

Die Luftfeuchtigkeit liegt derzeit bei 60 Prozent. „Die haben wir ein bisschen angehoben – dadurch können wir etwas Energie sparen“, erklärt Teamleiter Viktor Bocken. Entfeuchten koste nämlich Energie. Die Lufttemperatur liegt im Moment bei 28, 29 Grad Celsius – und damit bewusst rund zwei Grad über der Wassertemperatur des Sportbeckens. Sonst würden nämlich die Scheiben beschlagen, erläutert Viktor Bocken.