Stadtwerke Waiblingen: Strom wird günstiger, Gas teurer

Der Strom für Kunden der Stadtwerke Waiblingen wird vorübergehend günstiger. Um die Verbraucher angesichts der Inflation zu entlasten, hat der Bund die EEG-Umlage, mit der die erneuerbaren Energien gefördert werden, für 1. Juli bis 31. Dezember ausgesetzt. „Diese gesetzliche Absenkung geben die Stadtwerke Waiblingen vollumfänglich an Kunden weiter - sie müssen nichts weiter tun“, so die Stadtwerke auf Anfrage.

Ab 1.7.2022 sinkt der Strompreis der Stadtwerke Waiblingen damit um 4,43 Cent pro Kilowattstunde (brutto, inklusive 19 Prozent Umsatzsteuer). Im Ökostromtarif der Stadtwerke kostete die Kilowattstunde für Privatkunden zuletzt brutto 44,13 Cent.

20 Cent und damit fast um die Hälfte günstiger ist der Mieterstrom-Tarif. Voraussetzung dafür: Die Stadtwerke betreiben im Gebäude selbst Anlagen zur Stromerzeugung. Laut Internetseite ist das aktuell nur in der Karlstraße 6-12, der Heerstraße 2 und der Alten Rommelshauser Straße 41 der Fall.

Auch für Kunden anderer Anbieter müsste der Strompreis günstiger werden, wenn die Aussetzung der EEG-Umlage voll weitergegeben wird.

"Eine Erhöhung des Gaspreises wird kommen"

Deutlich teurer dürfte hingegen bald Erdgas werden. „Eine Erhöhung des Gaspreises wird kommen“, so Michael Siegel, Leiter der Unternehmenskommunikation der Stadtwerke Waiblingen. „Etwas Konkretes wie Zeitpunkt oder Höhe gibt es noch nicht.“

Bereits Anfang 2022, noch vor Beginn des Kriegs in der Ukraine, haben die Stadtwerke den Gaspreis angehoben. Hintergrund waren deutlich höhere Preise auf dem Weltmarkt. Schon seit 15. Dezember 2021 nehmen die Stadtwerke Neukunden in der Grundversorgung daher nur noch in den Tarif „Grundversorgung Gas II“ auf. Der Arbeitspreis für Erdgas liegt hier bei 16,84 Cent pro Kilowattstunde (brutto). Im Tarif I für Bestandskunden sind hingegen nur 11,09 Cent fällig. Im „toptarif-GAS“ (ebenfalls 16,84 Cent) gilt momentan eine Preisgarantie bis Ende Dezember.

Durch die zusätzlichen Preissprünge infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine werden die Gaspreise für Endkunden weiter steigen - nicht nur bei den Stadtwerken.