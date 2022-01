Vier Baustellen stemmen die Stadtwerke Waiblingen derzeit – und eine weitere ist schon in Planung. Am weitesten sind die Arbeiten im Hausweinberg in Beinstein, wo es im November wegen Dreck und Lärm Beschwerden über die zuständige Baufirma Leonhard Weiss gab.

Das Unternehmen hat sich dafür vor Weihnachten bei den Kunden entschuldigt – und die Probleme sind laut den Stadtwerken längst behoben. Fertig werden soll alles im März – sofern die Witterung den Zeitplan nicht