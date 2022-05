Stammzellenspende gesucht: Mutter (37) aus Waiblingen hat Leukämie

Nadja Bachmann ist an Leukämie erkrankt. Nun sucht die 37-Jährige schon zum zweiten Mal einen Stammzellspender. „So langsam wird es kritisch“, sagt Ehemann Vitali im Gespräch mit der Lokalredaktion Waiblingen.

Eigentlich sollte das Interview für diesen Artikel mit Nadja Bachmann am Telefon geführt werden – am Telefon deshalb, da ihr Immunsystem nach unzähligen Chemotherapien und den Medikamenten, mit welchen versucht wird, die akute myeloische Leukämie (ALM) in Schach zu halten, so sehr geschwächt ist, dass jede Infektion für sie zur Gefahr wird. Doch Nadja Bachmann ist nun schon zum zweiten Mal innerhalb von nur eineinhalb Wochen im Krankenhaus.

Am Sonntag wollte die Familie die Großeltern besuchen. Am Morgen hatte die 37-Jährige Temperatur. Die Ärzte hatten sie angewiesen, beim kleinsten Infekt das Krankenhaus aufzusuchen, „da sich ihr Zustand schnell verschlimmern kann“, erklärt Vitali Bachmann. Dabei war sie erst vorige Woche nach einem ähnlichen Infekt entlassen worden.

Für die beiden Töchter Ariana (zwei Jahre alt) und Misha (drei Jahre alt) ist das schwer zu verstehen, was da gerade passiert und warum sie so oft von ihrer Mama getrennt sein müssen. Immerhin können sie die Mutter per Video-Telefonat sehen. „Misha weint oft“, berichtet Vitali Bachmann, während Ariana es noch nicht so richtig zu verstehen scheint.

Im Februar 2021 stand die Diagnose AML fest

Im Oktober 2020 machte sich die Erkrankung bei Nadja Bachmann erstmals bemerkbar. „Sie war extrem müde und hat sich schlapp gefühlt“, erinnert sich Vitali Bachmann. Anfangs hätten sie es aufs Wetter und die Kinder geschoben. „Dann kamen die Hämatome“, sagt er. Erst ein paar wenige, bei denen man dachte, dass sie beim Toben mit den Kindern entstanden seien. Dann wurden die blauen Flecken immer mehr. Im Februar 2021 suchte Nadja Bachmann schließlich ihre Hausärztin auf, die „super reagiert hat“, so Bachmann. Sie habe direkt eine Blutuntersuchung veranlasst und den Onkologen kontaktiert. Wenige Zeit später stand die Diagnose fest.

Es folgten drei Chemotherapien, gleichzeitig wurde nach einem Stammzellspender gesucht – und dieser war zur Überraschung aller schnell gefunden. Bruder Dimitrij kam infrage. Zunächst klappte die Transplantation gut, Nadja Bachmann ging es bald schon etwas besser. Nach neun Monaten erkrankte sie an einer Mittelohrentzündung. Da es ihr ungewöhnlich schlecht ging, brachte man sie ins Krankenhaus, wobei die Diagnose "rezidiv" lautete. Der Blutkrebs war zurückgekehrt. Nun sucht die Familie zum zweiten Mal einen Stammzellspender zusammen mit der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei). Bruder Dimitrij komme ein zweites Mal als Spender nicht infrage, da sich der Blutkrebs verändert, erklärt Vitali Bachmann.

Wie wird man zum Stammzellspender?

Wer Nadja Bachmann und anderen Erkrankten helfen möchte, klickt auf die Internetseite www.dkms.de/nadja. Dort kann man sich als Spender registrieren und bekommt dann ein Set mit Anleitung zur Typisierung zugeschickt, „das jeder einfach zu Hause durchführen kann“, erklärt DKMS-Pressesprecherin Nina Louis. Für die Typisierung als Stammzellspender ist ein Abstrich an der Wangeninnenseite erforderlich. Das Stäbchen schickt man per Rückumschlag, der im Set enthalten ist, an die DKMS. Im sogenannten DKMS Life Science Lab in Dresden wird die genetische Typisierung erfasst. Weltweit sind allein bei der DKMS nach eigenen Angaben elf Millionen Menschen als Stammzellspender registriert.

Scheint ein Bürger der genetische Zwilling eines Patienten zu sein, erfolgt eine Blutentnahme, um sicherzugehen, dass Spender und Patient zu hundert Prozent zusammen passen.

In den allermeisten Fällen erfolgt die Stammzellspende ambulant, wobei der Arzt einen Zugang in beide Armvenen legt und die Stammzellen mit einem Apherese-Gerät aus dem Blut herausgefiltert werden. In nur zehn Prozent aller Fälle werden Stammzellen aus dem Knochenmark „bei einem kleinen operativen Eingriff unter Vollnarkose entnommen“, betont Nina Louis.

Wie lange bleibt man bei der DKMS als Spender registriert?

Registriert bleibt man bei der DKMS bis zum Alter von 60 Jahren. Erst mit 61 scheidet man aus der Datei aus. Wer sich also einmal registriert hat, braucht es kein zweites Mal zu tun. Da potenzielle Spender per Brief und Telefon informiert werden, sei es wichtig, dass die hinterlegten Daten aktuell sind, betont Nina Louis

Unter www.dkms.de/adresse kann man ganz einfach online seine aktuelle Adresse und Telefonnummer eintragen.

„Wer sich registriert, hilft nicht nur meiner Frau, sondern auch allen anderen Leukämie-Patienten“, betont Vitali Bachmann, denn mit jeder Registrierung steige die Chance, dass ein passender Spender gefunden werde. „Ich wünsche mir einfach nur, dass meine Frau gesund wird“, sagt er.

Bis dahin gilt es durchzuhalten. Unterstützung im Alltag erhält die Familie durch Nadjas Mutter. Dennoch bleibt jeder Tag eine Herausforderung, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Im Moment wisse die Familie nicht einmal, ob die 37-jährige Mutter wieder nach Hause darf, bevor ein Spender gefunden ist. Jeder Schnupfen, welchen man mit zwei kleinen Kindern automatisch im Haus hat, stellt für Nadja Bachmann eine Gefahr dar. Es könne sein, erklärt Vitali Bachmann, dass seine Frau dauerhaft im Krankenhaus isoliert werde.