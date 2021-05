Die evangelische Kirchengemeinde Waiblingen wird sich von einem oder zwei ihrer Kindergärten trennen. Das als Jugendkirche genutzte Dietrich-Bonhoeffer-Haus hingegen bleibt weiter in ihrem Besitz. So hat es der Kirchengemeinderat am Montagabend (17. Mai) beschlossen. Vorausgegangen war eine Petition der jungen Leute, die sich gegen einen möglichen Verkauf des Jugendkirchen-Gebäudes in der Talstraße wehrten. Sie wird von inzwischen mehr als 400 Menschen unterstützt.

