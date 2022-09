Stau an AOK-Kreuzung in Waiblingen: Problem soll bald behoben werden

Wegen eines Systemfehlers im Ampel-Signalprogramm an der AOK-Kreuzung in Waiblingen ist es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Staus am Alten Postplatz gekommen.

Neue Software soll das Problem lösen

Am Freitagnachmittag (16.9.) soll das Problem laut der Verwaltung behoben werden.

Die Busbeschleunigung solle dann wieder aktiv sein, so die Verwaltung am Freitagvormittag. „Die Service-Techniker spielen eine neue Software auf. Die Busunternehmen sind informiert und fahren von Samstag an wieder die üblichen Routen.“