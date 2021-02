Ohne Container läuft es an Waiblinger Schulen auf absehbare Zeit nicht. Im Sommer wird auf dem Asphaltplatz beim Staufer-Gymnasium ein zweigeschossiges Provisorium errichtet, in dem während der Sanierung des Fachklassen-Trakts der Unterricht weiterlaufen soll. Und noch bevor die Gymnasiasten dort einziehen, steht schon fest, wer nach ihnen in die Container einziehen wird.

Das nächste Großprojekt in Sachen Schulen steht vor der Tür: Die Staufer-Gemeinschaftsschule wird von Grund auf