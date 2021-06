Schnelltests von drei Kindern an Waiblinger Schulen waren am ersten Schultag nach den Pfingstferien positiv – doch nur zwei Ergebnisse wurden auch durch einen PCR-Test bestätigt. „Zwischenzeitlich liegt uns das dritte Testergebnis vor. Es ist negativ“, teilt Gabriele Simmendinger, die persönliche Referentin des Oberbürgermeisters, am Freitag mit.

{element}

Die beiden positiven Selbsttestergebnisse, die mit einem PCR-Test bestätigt wurden, betrafen Kinder in der Rinnenäckerschule. „Das