Staus in Waiblingen: Welche Baustellen dazu beitragen - und wie lange noch

Besonders im Berufsverkehr am Morgen und am späten Nachmittag kann es in Waiblingen zurzeit mal wieder etwas länger dauern: Mehrere Baustellen bremsen Autos, Busse und andere Verkehrsteilnehmer aus. An diesem Wochenende ist außerdem die B 14 gesperrt, die Umleitung führt mitten durch die Stadt.

Immerhin ist seit Freitag (28.10.) die einwöchige Vollsperrung der Devizesstraße aufgehoben, die nach einem Wasserrohrbruch nötig geworden war. Ein Überblick über wichtige Baustellen – und wie lange sie noch bestehen.

Eine gute Nachricht zuerst: Die Devizesstraße ist seit Freitagmittag wieder befahrbar. Nach einem Wasserrohrbruch mitten in der Fahrbahn mussten Bauarbeiter ran, die Straße war auf Höhe des Supermarkts Lidl und der Ludwig-Schlaich-Akademie seit vergangene Woche Freitag in beide Richtungen gesperrt. Zahlreiche Mitarbeiter der Baufirma Leonhard Weiss, der Stadtwerke, aber auch des Betriebshofs der Stadt waren an den Reparaturen beteiligt. Teilweise wurden auch Arbeiter der nicht weit entfernten Baustelle in der Bahnhofstraße hinzugezogen.

Bahnhofstraße : Die obere Bahnhofstraße ist halbseitig gesperrt und kann ab der Bushaltestelle „Obere Bahnhofstraße" nur in eine Richtung befahren werden, nämlich Richtung Bahnhofskreuzung. Die Umleitung führt über die Fronackerstraße. Auch Busse werden umgeleitet. Grund für die Bauarbeiten: Die Stadtwerke haben beauftragt, alle vorhandenen Leitungen (Gas, Wasser, Strom und Kommunikation) zu erneuern. Hier dauert es noch ein wenig bis zu einer Entspannung der Verkehrslage: „Durch den Rohrbruch in der Devizesstraße verlängert sich nach Auskunft der Baufirma zwangsläufig auch die Bauzeit, was eine längere Dauer der bestehenden Sperrung bedeutet", so die Stadt auf Anfrage. „Es wird versucht, die Sperrung bis Ende des Jahres wieder aufzuheben."

Alter Postplatz : Hier befindet sich die Großbaustelle für ein neues Verwaltungsgebäude des Landratsamtes Rems-Murr. Wegen der Baustellenausfahrt und damit verbundener Einschränkungen staut sich der Verkehr stadtauswärts ab der AOK-Kreuzung teils weit zurück. Der Neubau soll laut der Stadt bis Mitte 2024 fertiggestellt sein. „Bis dahin ist weiter mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen."

Alte Rommelshauser Straße : Eine Vollsperrung ist seit dieser Woche nötig, weil der städtische Eigenbetrieb Stadtentwässerung hier auf einer Länge von über 100 Metern den Abwasserkanal auswechselt. Die Sperrung soll voraussichtlich bis 23. Dezember dauern – „je nach Witterungsbedingungen und örtlichen Verhältnissen" kann es aber auch länger dauern, wie die Stadt kürzlich informiert hat. Eine genauere Prognose ist momentan nicht möglich: „Die Baumaßnahme hat erst begonnen. Aktuellere Informationen liegen nicht vor", so die Verwaltung am Freitag.

Neustadt: An der Kreuzung Neustadter Hauptstraße/Klinglestalstraße/Ringstraße ist eine mobile Baustellenampel installiert worden. Die Ringstraße ist nur in südlicher Fahrtrichtung befahrbar. In der Hauptstraße ist der Gehweg auf westlicher Seite gesperrt. Der Grund: Vodafone lässt hier Glasfaser-Infrastruktur einbauen. Die Stadtwerke verlegen gleichzeitig in der Klinglestalstraße eine Stromleitung. Eigentlich sollte es hier bis Mitte oder Ende Oktober dauern. Doch nun soll der Bauabschnitt laut Stadt am 7. November enden. „Anschließend finden noch Spülbohrungen statt, die aber grundsätzlich keine Behinderungen des fließenden Verkehrs nach sich ziehen."

Die meisten der aktuellen Baustellen werden Verkehrsteilnehmer noch eine Weile spüren. Einmalig kommt nun noch hinzu: Am Wochenende ist die B 14 Richtung Backnang zwischen dem Teiler B 14/B 29 und der Ausfahrt Waiblingen-Mitte gesperrt, weil die Fahrbahn erneuert wird. Die Arbeiten sollen vom frühen Freitagabend bis Montagmorgen dauern: Um vier Uhr am Montag soll die Sperrung laut Landratsamt enden.

Der Berufsverkehr wird davon wohl kaum betroffen sein. Aber auf Waiblinger Straßen wird vermutlich dennoch einiges los sein: Die Umleitungen führen aus Richtung Stuttgart von der Ausfahrt WN-Süd über die Alte Bundesstraße zur Auffahrt WN-Mitte. Aus Richtung Schorndorf wird der B-29-Verkehr über Beinstein zur B-14-Auffahrt WN-Mitte umgeleitet.