Voraussichtlich von Anfang Juni 2021 an sollen auch in Baden-Württemberg Betriebsärzte in Firmen impfen. Unsere Redaktion hat Unternehmen in Waiblingen gefragt, ob sie Impfungen anbieten wollen und wie sich darauf vorbereiten. Geantwortet haben Stihl, Bosch, Bonbonhersteller Kaiser und die Kreissparkasse Waiblingen.

Was Motorsägenhersteller Stihl tun will

„Als Familienunternehmen wollen wir auch beim Impfen unserer Verantwortung gegenüber unseren Beschäftigten gerecht werden