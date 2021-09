Stihl in Waiblingen: Michael Traub wird neuer Vorstandsvorsitzender

Michael Traub (52) wird zum 1. Februar 2022 neuer Vorstandsvorsitzender der Stihl AG werden. Das hat das Unternehmen am Mittwoch (22.09.) mitgeteilt. Traub folgt damit auf Dr. Bertram Kandziora (65), der laut Pressemitteilung mit Auslauf seines aktuellen Vertrages in den Ruhestand gehen wird.

Bereits am 1. November 2021 soll Traub als Mitglied des Vorstands bei Stihl eintreten, um nach kürzer Übergangszeit dann die Position von Kandziora zu übernehmen. Dafür habe sich der Aufsichtsrat auf Empfehlung des Beirats einstimmig entschieden.

Wer ist Michael Traub?

Michael Traub ist ein Wirtschaftswissenschaftler aus Ehingen an der Donau. Er war laut Stihl zwei Jahrzehnte für Bosch in Deutschland, Asien, Süd- und Nordamerika tätig. Er war CEO und Präsident der Bosch Siemens Home Appliances North America, hat die Firma Serta Simmons Bedding, LLC in den USA geführt und war CEO bei Plum Incorporated.

Die Familie Stihl, Beirat und Aufsichtsrat danken in der Pressemitteilung dem scheidenden Vorstandsvorsitzenden Kandziora "für die herausragende Arbeit". Er habe "maßgeblich zur heutigen weltweiten Spitzenstellung unseres Unternehmens beigetragen“.