Stihl setzt Arbeit in Ukraine fort: Fluchthilfe offenbar nicht gefragt

Nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar hat Stihl keine Waren mehr nach Russland geliefert. Das sei auch der aktuelle Stand, heißt es beim Waiblinger Motorsägenhersteller auf Anfrage. „Bezüglich Embargos und Marktzulassungen halten wir uns an die gesetzlichen Anforderungen und Regularien.“

In Kiew ist die Stihl-Vertriebsgesellschaft indes seit Anfang Mai wieder aktiv: „Die Wiederaufnahme der Arbeit erfolgte auch auf Wunsch unserer Beschäftigten in der Ukraine und ist für jeden Einzelnen freiwillig.“

Vor dem Krieg hatte Stihl an seinem Standort am Rande der ukrainischen Hauptstadt rund 40 Beschäftigte. Ihnen gehe es „den Umständen entsprechend gut“, so die Pressestelle. Vor einigen Wochen haben sie „die operative Arbeit und die Belieferung des Fachhandels in der Ukraine aus dem Lager in Kiew wieder aufgenommen“.

Stihl-Krisenstab beobachtet Lage und soll notfalls Beschäftigten helfen

Das sei „unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und nach sorgfältiger Prüfung der derzeitigen Sicherheitslage in Kiew und der dortigen Region“ geschehen. Stihl setzt nach eigenen Angaben in Kiew „nur unbedingt notwendiges Personal“ ein – und eben auf freiwilliger Basis. Der nach Kriegsbeginn gegründete Krisenstab des Unternehmens besteht auch jetzt noch: „Unser Krisenstab, der die Situation kontinuierlich beobachtet und notwendige Maßnahmen ableitet, ist weiterhin aktiv und steht kontinuierlich in Kontakt mit unseren ukrainischen Beschäftigten. Die Sicherheit von ihnen und ihren Familien hat für uns oberste Priorität. Ihr Wohlergehen liegt uns sehr am Herzen; und wir werden versuchen, sie nach Kräften zu unterstützen.“

Ukrainische Mitarbeiter nutzen Patenprogramm bislang nicht

Unterstützung gibt es auch für vor dem Krieg geflüchtete Stihl-Mitarbeiter: Schon im März haben wir berichtet, dass Stihl in der West-Ukraine Unterkünfte für Beschäftigte angemietet hatte. „Rund die Hälfte der Mitarbeitenden und ihre Familien haben bisher von diesem Angebot Gebrauch gemacht“, teilt das Unternehmen nun auf Anfrage mit.

Auch ein damals aufgelegtes „Patenschaftsprogramm“ für Stihl-Mitarbeiter, die das Land wegen des Kriegs verlassen, ist noch aktiv. In den Nachbarländern Polen, Ungarn, Rumänien und Slowakei will Stihl zusammen mit den dortigen Vertriebsgesellschaften und Partnern Hilfe anbieten, bei Transport, Unterkunft, Verpflegung oder Kleidung. Allerdings, so die Stihl-Pressestelle: „Bisher wurde von dem Angebot noch nicht Gebrauch gemacht.“ Dazu, ob Mitarbeitende aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind, macht die Zentrale in Waiblingen keine Angaben.

Auch die verbliebenen Fachhändler werden unterstützt

Nicht nur die eigenen Beschäftigten im Kiewer Vertrieb unterstützt Stihl nach eigener Auskunft, sondern auch die Fachhändler, die die Motorsägen und Co. in der Ukraine verkaufen: Rund zwei Drittel davon arbeiten laut dem Unternehmen noch, sie seien auf Warenlieferungen angewiesen. „Wir unterstützen unsere Fachhändlerinnen und -händler auch aktiv beim Wiederaufbau ihrer Ladenflächen und Geschäfte.“

Die Hilfe kommt außerdem nicht nur aus der Chefetage, sondern auch von den Stihl-Mitarbeitern in Waiblingen und andernorts. „Innerhalb der Belegschaft ist die Anteilnahme und Unterstützungsbereitschaft sehr groß“, so die Pressestelle. „In Zusammenarbeit mit der Hoffnungsträger-Stiftung haben wir eine Plattform für alle Stihl-Beschäftigten weltweit ins Leben gerufen, über die Beschäftigte eine freiwillige Spende tätigen können. Den am Ende feststehenden Betrag wird das Unternehmen verdoppeln. Mit der Spendensumme möchten wir betroffene Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine nach dem jetzt noch nicht absehbaren Kriegsende unterstützen. Zudem soll ein Teil des Geldes auch allgemeinen Hilfsprojekten der Hoffnungsträger-Stiftung in der Ukraine zugutekommen.“

Stihl habe bereits 500.000 Euro gespendet, „um vom Krieg betroffene Menschen zu unterstützen“. Das Geld sei zu gleichen Teilen an die humanitären Hilfsorganisationen SOS-Kinderdorf, Diakonie-Katastrophenhilfe, UNO-Flüchtlingshilfe und Ärzte ohne Grenzen gegangen.

Liefersituation verschärft sich

Auf die Geschäfte des Motorsägen-Herstellers wirkt sich der Krieg eher indirekt aus. Dass Russland als Exportziel weggefallen ist, kann Stihl wohl verschmerzen: Bei der Bilanzpressekonferenz im April hatte Vorstandsvorsitzender Michael Traub von einem Umsatzanteil „im niedrigen einstelligen Prozentbereich“ vor dem Krieg gesprochen. Die Frage nach dem Ukraine-Umsatz lässt das Unternehmen unbeantwortet.

Doch wie viele Wirtschaftsakteure bemerkt auch Stihl: „Mit dem anhaltenden Krieg in der Ukraine verschärft sich weiterhin die Liefersituation. Betroffen vom Engpass sind unter anderem Kabelbäume, Schaltgeräte und Gummiteile.“

Um die Folgen zu reduzieren, hat Stihl „durch langfristige Partnerschaften mit unseren Lieferanten und eine vorausschauende Planung frühzeitig Bestellungen erhöht und Sicherheitsbestände aufgebaut“. Zudem würden „alternative Lieferquellen“ geprüft.