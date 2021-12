Kurz vor dem Weihnachtsfest spendet das Familienunternehmen Stihl insgesamt 40.000 Euro an Tafeln in Deutschland. Die finanzielle Unterstützung verteilt sich laut Pressemitteilung mit jeweils 10.000 Euro an Tafel-Standorte, an denen das Unternehmen mit Werken vertreten ist: Waiblingen, Fellbach, Ludwigsburg und Prüm-Weinsheim.

Stihl-Vorstandschef Bertram Kandziora: Wichtige Säule in der Gesellschaft

Der im Februar in den Ruhestand gehende Stihl-Vorstandsvorsitzende Dr.