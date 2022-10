Stihl-Stiftung widmet Spende um: Kita statt Wohnungen - doch beides wird gebaut

In der Schorndorfer Straße, neben dem Freibad, will die Stadt Waiblingen 33 Wohnungen bauen. Geplant sind geförderte Mietwohnungen. Das Vorhaben wollte die Eva-Mayr-Stihl-Stiftung mit vier Millionen Euro unterstützen. Aus rechtlichen Gründen kommt es nun aber anders. Die Spende der Stiftung fließt dafür in den Bau der künftigen Sport-Kita, die gleich nebenan entstehen soll. Die sollte ursprünglich bereits im Januar 2023 fertig sein – doch weil die Stadt lange keinen Generalunternehmer dafür finden konnte, verzögerte sich alles. Baubeginn für die Kita soll nun im Februar nächsten Jahres sein, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Mit der Fertigstellung wird für August 2024 gerechnet.

Die Wohnungen an der Schorndorfer Straße sollen ab dem zweiten Quartal 2023 hochgezogen werden. Davon gehe die städtische Wohnungsbaugesellschaft aus, so die Stadtverwaltung. Zuletzt war mit einer Bauzeit von circa 21 Monaten gerechnet worden. An der Planung der Wohnungen, der Anzahl oder der Größe soll sich nichts ändern, so die Stadt.

Da die Spende der Stiftung nun dem Kita-Neubau zugutekommt, trägt die Stadt im Gegenzug mehr Kosten für den Wohnungsbau. „Den Vorschlag der Stiftung, die Fördermittel für eine städtische Kindertagesstätte zu verwenden, die in dem Gebiet direkt neben dem geplanten Wohnungsbau entstehen wird, habe ich gerne aufgegriffen“, so Oberbürgermeister Sebastian Wolf in einer Mitteilung der Stiftung. „Es sind gute Umstände, dass von Anfang an neben den geförderten Wohnungen auch die Kindertagesstätte geplant war, so dass die Fördermittel im selben Quartier bleiben.“

Risiko für die Gemeinnützigkeit der Stiftung

Grund für die Umwidmung der vier Millionen Euro ist demnach, dass eine Spende für den öffentlich geförderten Wohnungsbau „wohl nicht die Bestimmungen der Abgabenordnung im Hinblick auf Gemeinnützigkeit“ erfüllt, so die Stiftung. Externe Steuerberater seien zuvor zu einem anderen Ergebnis gekommen, so die Mitteilung weiter. Doch dann habe sich „insbesondere in Kontakten mit dem Finanzamt, die von Seiten der Stadt und der Stiftung gesucht wurden“, herausgestellt, dass hier „große Fragezeichen“ aufgeworfen würden, wie es in einer Sitzungsvorlage für den Gemeinderat heißt. Die Klärung hätte demnach einen längeren Zeitraum benötigt.

Ex-OB Andreas Hesky: "Sehr bedauerlich"

„Sehr bedauerlich“ findet das der frühere OB Andreas Hesky, inzwischen Kuratoriumsvorsitzender der Eva-Mayr-Stihl-Stiftung, laut der Stiftungsmitteilung. Der geförderte Wohnungsbau sei eine „der ganz großen gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen“.

Ähnlich äußert sich Stiftungsvorstand Robert Mayr: „Wir wollten mit der Stiftung einen Beitrag dazu leisten, dass es in Waiblingen wieder mehr bezahlbaren Wohnraum gibt. Wenn allerdings die Gefahr besteht, dass die Stiftung darüber ihre Gemeinnützigkeit einbüßen könnte, müssen wir uns nach anderen Projekten umsehen.“

Eines davon ist nun die neue Kita, bei der die Stadt für das Sportprofil mit dem VfL Waiblingen kooperieren will.