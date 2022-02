Nun steht der Nachfolger von Andreas Hesky also fest: Der einzige Bewerber Sebastian Wolf wird neuer Oberbürgermeister in Waiblingen, darf jetzt auch feiern und Glückwünsche annehmen – was er sich aus Respekt vor der Wahl und dem Amt bislang verkniffen hat. Die Wahlbeteiligung liegt mit 19,4 Prozent leicht über der von der Wahl 2013, als nur Amtsinhaber Andreas Hesky zur Wahl stand.

In absoluten Zahlen ausgedrückt bekam Sebastian Wolf 7767 Stimmen (96,4 Prozent), während 287 Stimmen