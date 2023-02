Streik am Dienstag (28.02.): Mehrere Kitas in Waiblingen komplett geschlossen

Die Gewerkschaften weiten die Warnstreiks im öffentlichen Dienst aus – und davon sind auch die Kitas in Waiblingen betroffen. Gestreikt werden soll am Dienstag, 28. Februar 2023, im gesamten Rems-Murr-Kreis – laut der Gewerkschaft Verdi „in allen Bereichen“, wie etwa den Deponien. Die Stadt Waiblingen hat am Montagmittag, 27. Februar 2023, bekanntgegeben, welche Kitas in welchem Ausmaß von den Streiks betroffen sind. Wie auch beim Streik im Jahr 2022 wurden bei der Stadt wieder Notdienstregelungen ergriffen, um die Auswirkungen auf die betroffenen Eltern etwas abzumildern. „Die Eltern wurden Ende vergangener Woche informiert.“

Manche Kitas komplett geschlossen

Der Streik macht sich in Waiblingen vor allem bei der Kleinkindbetreuung bemerkbar, also dem Bereich für Kinder unter drei Jahren. Hier folgt nun eine Übersicht, welche Einrichtungen in Waiblingen sowie den Ortschaften geöffnet haben und welche geschlossen sind – und wo es Notgruppen gibt.

Kinderhaus Mitte: geöffnet.

Kinderhaus Im Sämann: Kleinkindbereich (KKB) geschlossen.

Kita „Beim Salierschulzentrum“: offen.

Kita Salierstraße: geöffnet.

Kita Beim Wasserturm: geschlossen.

Kita „Im Burgmäuerle“: geöffnet.

Waldgruppe Hegnach: geschlossen. Die Notbetreuung erfolgt in der Kita „Im Burgmäuerle“. Es gibt zehn Plätze (7.30 bis 13 Uhr).

Kita „Auf der Linde“: geschlossen.

Kita Obsthalde: Kleinkindbereich geschlossen.

Kita Bangertstraße: geöffnet.

Kita Taubenstraße: Kleinkindbereich geschlossen.

Kita Ringstraße: geöffnet.

Kita „An der Friedensschule“: Kleinkindbereich geschlossen.

Kita Kirchäcker: geöffnet.

Kita Mühlweingärten: geschlossen.

Kita „An der Schillerschule“: geschlossen.

Kita Berg-Bürg: geschlossen.

Spielgruppe Marienheim: geschlossen.

Spielgruppe Jakob-Andreä-Haus: geöffnet.

Spielgruppe Hohenacker: dienstags immer geschlossen.

Die Auftakt- und Abschlusskundgebung von Verdi soll am Dienstag, 28. Februar, auf dem Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz in Waiblingen zwischen 10 und 11 Uhr erfolgen, dazwischen gibt es einen Demozug, wie es auf der Internetseite des Verdi-Landesbezirks Baden-Württemberg heißt.