Streik im öffentlichen Dienst (22.3.) - auch im Hallenbad Waiblingen und F3?

Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch, 22. März 2023, nicht nur die Beschäftigten in Kitas, Bauhöfen oder den Deponien zum Streik aufgerufen, sondern auch die Angestellten im Bereich der öffentlichen Bäder.

Stadtwerke Waiblingen: Womit zu rechnen ist

Michael Sigel von der Unternehmenskommunikation der Stadtwerke Waiblingen teilt auf Nachfrage am Montagnachmittag (20.03.) mit, dass nur vereinzelt Mitarbeiter der Bäderbetriebe am Streik teilnehmen. „Es wird voraussichtlich zu keinen Einschränkungen des Bäderbetriebs während des Streiks kommen.“ Das Hallenbad Waiblingen soll am Mittwoch regulär von 13 bis 22 Uhr öffnen.

Auch das F3 in Fellbach will am Mittwoch ganz normal aufmachen. „Bei uns wird es keinen Streik geben – wir werden völlig ungehindert offen sein“, sagt Geschäftsführer Kai Steuernagel. Es streikt nach seinen Angaben am Mittwoch kein einziger Mitarbeiter bei der F3 Betriebsgesellschaft Kombibad Fellbach GmbH. Man sei, betont Kai Steuernagel, an diesem Tag auch auf einen stärkeren Bedarf eingestellt. Kai Steuernagel rechnet damit, dass Badegäste aus anderen Orten auf das F3 ausweichen. Das Familienbad hat an diesem Tag von 10 bis 20 Uhr geöffnet, die Saunawelt von 10 bis 23 Uhr. Frühschwimmer können von 6 bis 8 Uhr kommen.

Worum es bei dem Streik geht

Im aktuellen Tarifkonflikt verhandelt die Gewerkschaft Verdi nach eigenen Angaben für rund 2,5 Millionen Menschen. Die Gewerkschaft setzt sich für 10,5 Prozent mehr Gehalt für die Angestellten im Bund und in den Kommunen ein. Diese sollen mindestens 500 Euro mehr pro Monat erhalten, der Tarifvertrag selbst soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) bietet bei einer Laufzeit von 27 Monaten nach eigenen Angaben ein Volumen von rund 12 Prozent - was die Arbeitgeber laut eigener Aussage mehr als 11,7 Milliarden Euro kosten würde. Die dritte Verhandlungsrunde soll von Montag, 27. März 2023, bis Mittwoch, 29. März 2023, stattfinden.